Roma, la difesa non c’è: nel 2020 una media di 2 gol a partita

La difesa della Roma non c’è. I numeri di questo 2020 sono impietosi con almeno 2 gol a partita. E’ crisi.

ROMA – La difesa e la Roma non ci sono. Il 2020 è iniziato nel peggiore dei modi per i giallorossi con il reparto arretrato che sta pagando dopo un inizio di stagione ad alti livelli. Fonseca deve trovare una soluzione il prima possibile e forse un ricambio (Juan Jesus e Cetin non hanno convinto) di esperienza sul mercato poteva essere utile.

LEGGI ANCHE —> LE CONDIZIONI DI DIAWARA

I numeri della difesa

Il punto sui numeri della difesa lo fa Repubblica. Dati che fanno preoccupare e non poco visti i 16 gol subiti in 8 partite con un solo clean sheet. Insomma, una media di due gol a match che non consente di competere per il quarto posto. C’è bisogno di un cambio di passo per cercare di provare a mettere alle spalle questo momento difficile e puntare in grande. Anche se non sarà affatto semplice.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!