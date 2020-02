Roma, niente riposo: si ricomincia già oggi a lavorare

Dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna che ha certificato lo stato di crisi della Roma, non ci saranno giorni di riposo per Dzeko e compagni.

La squadra giallorossa infatti ha rimediato un ko pesantissimo contro i rossoblù di Mihajlovic, dimostrando di vivere un periodo complicato. Sul piano psicologico ma anche sul piano fisico, con alcuni giocatori che sono sembrati in affanno. Paulo Fonseca insomma avrà parecchio da lavorare in questi giorni, anche perché il calendario non gli dà una mano.

Nel prossimo turno infatti la Roma dovrà vedersela contro la temibile Atalanta di Gasperini, una squadra che gioca sempre su ritmi alti. E i giallorossi quando hanno affrontato formazioni capaci di pressare alto sono sempre andati in affanno. L’allenatore portoghese e la sua squadra ricominceranno a lavorare già oggi sul campo. Nessun giorno di riposo, alle 11 i giocatori si ritroveranno a Trigoria per iniziare a lavorare in vista della prossima giornata.

