CALCIOMERCATO ROMA PRESTITO SMALLING UNITED – Si fa sempre più difficile il riscatto di Chris Smalling da parte della società giallorossa. Il diesse del club capitolino Gianluca Petrachi, che potrebbe rischiare il posto nei prossimi mesi con l’arrivo della nuova proprietà targata Dan Friedkin.

Riscatto Smalling Roma sempre più difficile

Da mesi la società sta tentanto in tutti i modi a raggiungere un accordo con il club proprietario del cartellino del centrale inglese, vale a dire il Manchester United, ma la situazione non è semplice. Le ottime prestazioni del giocatore nella prima parte di stagione, un po’ meno in queste ultime partite nelle quali la Roma sta facendo molta fatica nella zona arretrata, hanno fatto lievitare il costo del calciatore. A questo, come riportato dal portale d’oltremanica ‘The Express’, va aggiunta anche un’altra condizione, che sarebbe quella della possibile mancata qualificazione in Champions League.

Roma Smalling, ecco il prezzo

In tutto questo i Red Devils continuano a non mollare la presa e a chiedere 20 milioni di euro, mentre i giallorossi sono fermi a 14. La forbice di 6 milioni non è poca e i rapporti a lungo andare potrebbero deteriorarsi nel frangente…

