Calciomercato Roma, le occasioni tra i baby a parametro zero

Uno sguardo al futuro. E non potrebbe essere altrimenti. Il calciomercato per la Roma offre delle importanti occasioni tra i baby in scadenza di contratto che potrebbero essere ingaggiati a costo zero.

Lo ricorda anche il portale Transfermarkt, che sottolinea come oltre a big del calcio mondiale come ad esempio Modric e Mertens ci sono anche altri giovani in giro per l’Europa che si possono prendere a parametro zero dalla prossima stagione. I giallorossi sanno bene come valorizzare i giovani, è un club che ha puntato molto sulla linea verde e che finora ha dato buoni frutti.

Calciomercato Roma: gli under 23 più interessanti

Uno dei giocatori che sicuramente scatenerà l’interesse dei top club europei è Sarr, difensore centrale del Nizza. La sua valutazione è già di 18 milioni di euro, per cui prenderlo a costo zero potrebbe essere per molti una grande occasione. Per lui si prevede un’asta milionaria alla quale sarà difficile prenderne parte. Stesso discorso per Tahith Chong, ala destra del Manchester United, già accostato alla Juventus e all’Inter a gennaio.

Grandi affari possibili sulla trequarti, visto che sono in scadenza di contratto sia Aouchiche, fenomeno del Paris Saint Germain che non riesce a trovare spazio con continuità vista la concorrenza, ma che in questa stagione in 7 presenze ha collezionato due gol e due assist, che sopratutto Kovalenko, giocatore dello Shakhtar Donetsk che Fonseca ha già allenato e che ne conosce bene il valore. Giocatori poi come il portiere Arboleda o come il terzino destro del Nizza Burner sembrerebbero essere profili decisamente da seguire.

