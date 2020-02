La Roma crede in Cengiz Under. Il talento del giocatore turco non si discute, anche se in questa stagione è stato molto discontinuo. Il club avrebbe rifiutato delle importanti offerte per lui a gennaio.

A dirlo Utku Cenikli, uno degli agenti della Lian Sports, società che gestisce gli interessi dell’esterno destro offensivo. «A gennaio sono arrivate offerte record per Cengiz, ma la Roma non le ha accettate. Sono arrivate sia dall’Italia che dall’estero, ma non perché i giallorossi lo avessero messo sul mercato» ha affermato a Futbol Arena.

Calciomercato Roma, Cengiz Under non si tocca

Anche se il suo rendimento non è stato lineare, non si può certo dire che la Roma non abbia puntato su Cengiz Under. Il turco ha trovato poco spazio nella prima parte della stagione a causa di un infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori. L’esplosione di Zaniolo nel suo ruolo lo ha costretto molte volte a partire dalla panchina. Ma ad esempio nell’ultimo derby contro la Lazio ha fatto vedere davvero grandi numeri, mandando in tilt la difesa biancoceleste. La Roma per adesso non lo ha ceduto, ma nel calcio le cose possono cambiare in breve tempo. Di sicuro c’è che il turco adesso dovrà guardarsi dalla concorrenza, visto che Carles Perez punta a prendersi una maglia da titolare.

