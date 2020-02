Rivoluzione in difesa in arrivo

In Atalanta-Roma si vedrà probabilmente una difesa nuova di zecca per tre quarti, con il solo Smalling confermato rispetto alle ultime uscite. Pau Lopez confermato ovviamente in porta. A destra il tecnico portoghese è intenzionato a dare una chance a Bruno Peres, tra i più brillanti nelle ultime uscite. A sinistra Spinazzola potrebbe sorpassare un Kolarov in fase calante. Al centro insieme a Smalling dovrebbe esserci Fazio, ma occhio alla sorpresa Cetin.