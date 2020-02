De Rossi allenatore della Roma? I bookmakers ci credono

Daniele De Rossi è pronto a tornare alla Roma? L’ex capitano ha abbandonato il calcio giocato e non ha fatto mistero di voler intraprendere in futuro la carriera di allenatore, proprio come papà Alberto.

I bookmakers credono molto alla possibilità che De Rossi possa essere a breve l’allenatore della Roma, tanto che Sisal Matchpoint quota a 16 l’ex centrocampista giallorosso come nuovo tecnico entro il 31 luglio di questo anno.

E’ chiaro che al momento questo sembra essere fantacalcio. Siamo nel vivo della stagione e la panchina di Paulo Fonseca è ben salda, visto l’ottimo lavoro che sta facendo il portoghese. Che comunque deve centrare il quarto posto per conquistare l’obiettivo stagionale, vale a dire un piazzamento in Champions League.

De Rossi allenatore della Roma dunque al momento è una ipotesi possibile ma remota. Tuttavia non bisogna dimenticare che all’orizzonte dovrebbe esserci a breve un passaggio di mano della società. E chissà che Friedkin non abbia già in mente un incarico per la bandiera romanista.

