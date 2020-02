L’infortunio di Pastore sembra essere più grave del previsto. Per il Flaco il rientro in campo si allontana. E la stagione è a rischio.

ROMA – Tra squalifiche ed infortuni la partita contro l’Atalanta (crocevia importante della stagione) Fonseca la dovrà affrontare in emergenza. Una stagione piena di problemi fisici e tra questi anche Pastore con l’argentino che vede più lontano il rientro in campo nonostante la fiducia del tecnico nelle scorse settimane.

LEGGI ANCHE —> IL BOLOGNA INTERESSATO A KOLAROV

Roma, Pastore ancora fermo ai box

I tempi di recupero di Pastore non sono chiari. Il Flaco, come precisato da La Gazzetta dello Sport, continua ad avere problemi all’anca che non gli permettono di compiere gesti normali nella vita di tutti i giorni e non solo durante l’allenamento. I controlli sono in corso ma la stagione sembra essere a rischio.

Nelle prossime settimane continueranno gli accertamenti per capire meglio cosa fare. La situazioni non è delle migliori con Pastore che si aspettava un 2020 migliore.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!