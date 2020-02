Roma, Fonseca in crisi: i numeri non gli sorridono

I numeri non sorridono a Fonseca. Due punti in meno di Di Francesco e una squadra che rischia seriamente di non andare in Champions.

ROMA – Il calcio in alcune occasioni è fatto di numeri e questi non sorridono a Fonseca. Come fatto notare da forzaroma.info, il confronto con la scorsa stagione è impietoso: sono 2 i punti in più ottenuti da Di Francesco oltre che gli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Un cammino che alla fine è costato l’esonero al tecnico abruzzese e chissà cosa succederà anche anche in questo caso.

Un 2020 da retrocessione

Un 2020 da retrocessione. Quattro punti in sette partite in campionato per la Roma che rischia di non giocare la prossima Champions League. Due settimane fondamentali per Fonseca chiamato a riscattare questo inizio di anno non perfetto. Ma un k.o. in casa con il Lecce e l’eliminazione in Europa League potrebbero portare all’esonero del tecnico poroghese.

