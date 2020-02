Roma, oggi la ripresa: Fonseca deve pensare già al Gent

Sono ore di riflessione in casa Roma all’indomani della sconfitta nello scontro diretto contro l’Atalanta. I giallorossi rischiano di fallire l’accesso alla prossima Champions League con tutte le conseguenze del caso.

La squadra ha trascorso la notte a Trigoria, ma per il gruppo di Fonseca nessuna punizione dopo la sconfitta. Soltanto il modo di tenere alta la concentrazione in vista della prossima partita che vedrà i giallorossi impegnati giovedì in Europa League contro il Gent.

Fare strada nel torneo europeo è uno degli obiettivi stagionali e per questo motivo la Roma spera di tornare al successo contro i belgi, avversario insidioso che sarà bene non sottovalutare.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, Petrachi e Fonseca a rischio

Chi ha giocato ieri ha effettuato una seduta in palestra, gli altri invece sono scesi in campo. Allenamento differenziato per Pastore (sempre alle prese con il problema all’anca) e per Zappacosta, Mirante e Zaniolo. Difficile anche abbozzare al momento una possibile formazione per l’Europa League.

Di sicuro Fonseca è atteso da altri giorni di riflessione, nei quali dovrà cercare di resettare psicologicamente una squadra che sembra davvero essere in difficoltà e che rischia di gettare alle ortiche una stagione intera se continuerà a collezionare sconfitte.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!