Terza sconfitta consecutiva ieri sera per la Roma, battuta per 2-1 dall’Atalanta. Ko pesantissimo per le prospettive in campionato, con i giallorossi adesso a -6 dai bergamaschi nella lotta per il quarto posto e per di più con gli scontri diretti a sfavore. La rincorsa alla Champions League si fa quantomai in salita e il rischio di non raggiungere l’obiettivo, a fine stagione, è concreto.

Calciomercato Roma, Petrachi e Fonseca in bilico: sarà addio?

L’edizione odierna de ‘La Repubblica’ fa il punto sulla situazione in casa giallorossa. Con gli attuali presupposti, si riflette su una possibile nuova rivoluzione al termine della stagione, o prima, se le cose dovessero precipitare. Il ds Petrachi rischia di salutare, non avendo raggiunto gli obiettivi economici, prima di quelli sportivi. Gli esuberi (Pastore, Perotti, Juan Jesus) dopo mesi pesano ancora sul club giallorosso. Il tecnico Fonseca non si sente in discussione e almeno nell’immediato non dovrebbe rischiare, ma tutto, per quanto riguarda il portoghese, potrebbe passare dalla nuova proprietà. Ma i risultati, in questo momento, non sono dalla sua.

