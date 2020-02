CALCIOMERCATO ROMA IBRANOGLU – Conclusa ormai da 17 giorni la sessione invernale del calciomercato si guarda ancora al futuro in casa Roma, dopo i 3 acquisti classe ’98 arrivati a gennaio. La situazione nel club capitolino però è tutt’altro che chiara, visto che ci sono ancora molti dubbi sia sul finale di stagione, e di conseguenza ci sarà da capire cosa si potrà fare sul mercato in base a come concluderà il campionato la Roma, che sul futuro dello stesso direttore sportivo Gianluca Petrachi, per il quale si parla di clamorosa separazione immediata.

Petrachi su Ibrahimoglu

Come riferito dal sito ‘calciomercato.it‘, il diesse capitolino ha messo gli occhi su un altro giovane talento, classe 2000, proveniente dall’Austria. Infatti sul taccuino di Petrachi è finito Melih Ibrahimoglu, centrocampista del Rapid Vienna di origini turche, già nel giro della Nazionale Under 20 austriaca.

Concorrenza per il giocatore, c’è il Chelsea

In questa stagione ha fatto il suo esordio in prima squadra, ma su di lui però c’è anche il Chelsea di Frank Lampard, su tutte. In patria viene considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione e per le sue doti tecniche è già stato ribattezzato il ‘nuovo Ozil‘.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!