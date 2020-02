CALCIOMERCATO ROMA TOTTENHAM SMALLING – Con la cessione della proprietà di James Pallotta a Dan Friedkin ormai ad un passo, potrebbero cambiare molte cose all’interno del club capitolino. Una vera e propria rivoluzione sembrerebbe portare la nuova proprietà americana, partendo proprio dal direttore sportivo.

Futuro Smalling, le ultime

Uno degli attuali obiettivi del diesse capitolino però è Chris Smalling. Il centrale inglese è arrivato alla Roma con la formula del prestito secco, e già da mesi Petrachi sta lavorando e parlando con la dirigenza del Manchester United per riscattare il calciatore.

Concorrenza Tottenham ed Everton

La situazione però non è semplice. In attesa del cambio di proprietà, c’è ancora distanza tra l’offerta della Roma e la richiesta dei Red Devils. Inoltre, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, per accaparrarsi il difensore a titolo definitivo, ci sarebbe da battere la concorrenza del Tottenham di José Mourinho, oltre all’Everton di Carlo Ancelotti.

