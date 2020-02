Infortunio Diawara, quando torna in campo il mediano?

Sarà un caso, ma il calo della Roma è iniziato proprio nel momento dell’assenza di Amadou Diawara, fermo ai box ormai da un mese dopo un infortunio rimediato contro la Juventus.

Il mediano ex Napoli del resto aveva saputo ritagliarsi sempre più spazio, garantendo alla difesa grande copertura con la sua intelligenza tattica e la sua corsa. Un’assenza insomma la sua che si è fatta sentire, anche perché nessun altro giocatore ha le sue stesse caratteristiche a centrocampo.

In questi giorni si saprà finalmente qualcosa in più riguardo i suoi tempi di recupero. Diawara ha seguito in questo periodo una fase di riabilitazione, con molto lavoro in piscina e in campo, per cercare di evitare l’operazione al menisco esterno, che è comunque lesionato come risulta dalla risonanza magnetica effettuata.

Di sicuro il mediano ha una grande voglia di tornare al più presto a disposizione di Fonseca, tant’è che sta lavorando anche otto ore al giorno seguendo il piano del professor Cerulli. Tuttavia il pericolo operazione ancora non è da ritenersi scongiurato, c’è il rischio che il giocatore debba finire sotto i ferri. E in quel caso la stagione per lui potrebbe essere di fatto quasi conclusa.

Quando torna Diawara?

La speranza è ovviamente quella che Fonseca possa poter contare al più presto su di lui. Nell’allenamento di oggi il centrocampista ha svolto parte del lavoro con il gruppo e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.

