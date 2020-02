Lista Uefa Roma: inserito Fuzato al posto di Mirante, vittima di un infortunio che lo terrà fuori dai campi per quasi un altro mese.

La Roma ha annunciato un cambio nella lista Uefa in vista della partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Daniel Fuzato è infatti stato inserito al posto di Antonio Mirante, infortunato.

La decisione è stata presa per via dell’infortunio del secondo portiere, come era stato comunicato a suo tempo dalla Roma.

“Durante l’allenamento di lunedì, Antonio Mirante ha avvertito il riacutizzarsi di un vecchio problema al ginocchio sinistro.

Il giocatore questa mattina è stato sottoposto a una risonanza di controllo e a una successiva valutazione con il Professor Mariani che ha confermato una lesione del menisco mediale con indicazione ad una meniscectomia mediale selettiva artroscopica.

L’intervento è stato effettuato stamattina ed è riuscito perfettamente.

Mirante inizierà domani il protocollo riabilitativo, la cui evoluzione determinerà la prognosi precisa per il rientro”.

Il secondo portiere di Europa League alle spalle di Pau Lopez sarà così Fuzato.

📋 Lista UEFA: Daniel Fuzato inserito al posto di Antonio Mirante#ASRoma #UEL pic.twitter.com/8G9Zfnz1uS — AS Roma (@OfficialASRoma) February 18, 2020

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, il Bologna sogna Kolarov

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!