NOTIZIE AS ROMA MULTA KOLAROV – Non è sicuramente un periodo positivo in casa giallorossa, con la squadra di Paulo Fonseca che, con la sconfitta di sabato scorso al Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha totalizzato solamente 2 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte in questo 2020 tra campionato e Coppa Italia.

Roma-Gent, torna Kolarov?

Tra poco più di 48 ore ci sarà l’esordio in Europa League col nuovo anno, vale a dire gara valevole per l’andata dei sedicesimi di finale. Contro il Gent chi potrebbe tornare è Aleksandar Kolarov, che sulla corsia di sinistra ha giocato titolare solamente in una occasione nelle ultime tre partite.

Kolarov litiga con i tifosi, arriva la multa

Il 34enne laterale serbo, che proprio ad inizio anno aveva prolungato il proprio contratto fino al 2021, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Tempo’, è stato multato dalla società per la reazione avuta nella gara contro il Bologna dopo alcuni fischi da parte dei tifosi giallorossi. Il calciatore ha accettato la decisione, così come le panchine delle ultime gare, autoriconoscendo le proprio prestazioni non ottimali.

