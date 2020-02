Non solo Paulo Fonseca presente per la conferenza stampa della vigilia di Roma-Gent, prossimo impegno di Europa League dei giallorossi domani sera.

Al tavolo seduto anche uno dei giocatori più esperti a livello internazionale e più carismatici della squadra, ovvero Chris Smalling. Il difensore inglese dovrà dimostrare di non essere distratto dalle tanti voci di calciomercato che lo riguardano. Tante squadre sono interessate a lui, ma adesso c’è una partita di Europa League da affrontare al massimo. Anche perché andare in fondo al torneo è importante per una Roma che in campionato non sta mantenendo le aspettative della vigilia.

«Io penso che la prossima partita sia sempre quella perfetta per rialzarsi. Dobbiamo concentrarci sulle prossime due sfide casalinghe, in due competizioni diverse per ripartire e avere in futuro più successo di quanto avuto fino a ora» ha detto il centrale giallorosso, che non sa capacitarsi sul calo della squadra. «Difficile spiegarlo anche per noi, fino a Natale avevamo fatto molto bene. Nell’ultimo mese la forma e risultati sono precipitati, noi come giocatori ci assumiamo le nostre responsabilità. Stiamo lavorando sodo».

«Fino alle ultime partite eravamo solidi in difesa e concedevamo poche occasioni e pochi gol agli avversari – analizza ancora l’inglese – E’ un periodo difficile, sappiamo che dobbiamo tirarci fuori da soli da questo momento».

LEGGI ANCHE –>> Le parole di Fonseca alla vigilia di Roma-Gent

Roma, il futuro di Smalling

Immancabile anche le domande dei cronisti sul futuro del giocatore. Che però ovviamente non ha dato indicazioni. «Ora sono concentrato solamente sui risultati e sulle prossime partite. A Roma mi trovo benissimo, sono a mio agio in una bellissima città e con una tifoseria eccezionale. Non parliamo di altro perché non voglio distogliere l’attenzione dalla gara di domani e di domenica». E quando gli si chiede se la squadra si è sentita appagata dopo il derby, Smalling risponde così: «Non credo, dobbiamo migliorare e portare una mentalità vincente, non si vince un trofeo da molto tempo. Tutti sappiamo cosa significherebbe portare un trofeo in una piazza come Roma».

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!