Perotti guarda avanti: “Roma, dobbiamo solo lavorare”

La Roma batte il Gent 1-0 nonostante una prova incolore. Perotti è ìsoddisfatto: “Vttotia importante per toglierci di dosso questo periodo”.

Il gioco non è stato entusiasmante e se la Roma non ha subito gol è stato solo un caso. Un po’ di fortuna ogni tanto non guasta e Perotti è convinto che questa vittoria sarà molto important. Ecco le sue parole a Sky Sport

C’era tanta attesa per questa partita, qual è il significato di questa vittoria?

Era importante vincere per toglierci di dosso questo periodo negativo. Vincere era molto importante per noi oggi.

La Roma ha creato tanto ma ha fatto solo tre tiri in porta. Deve migliorare in questo?

Dobbiamo migliorare, abbiamo trovato il gol con una buona giocata. Non abbiamo finalizzato meglio, abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Era importante vincere, adesso pensiamo al Lecce.

Sei sconfitte in otto partite. Che spiegazioni ti sei dato come calciatore esperto e leader della squadra?

Se avessi avuto delle spiegazione l’avrei già dette. Lavoriamo tutti i giorni, proviamo a migliorare. Dobbiamo fare di più, oggi abbiamo sofferto come squadra. L’unica cosa che conosco è solo lavorare e questo dobbiamo fare.

