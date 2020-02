Calciomercato Roma, osservatori dell’Arsenal all’Olimpico per Cristante. Vedranno all’opera il centrocampista nella partita col Lecce.

Il suo rendimento nell’ultimo periodo non è stato all’altezza, eppure il suo profilo continua a fare gola anche ai top club d’Europa. Bryan Cristante dopo un buon avvio di stagione è stato penalizzato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco. Nell’ultimo periodo Fonseca è tornato a impiegarlo ma le risposte non sono state sempre positive, ancora non è al top della forma fisica. Le sue qualità non sono in discussione e l’Arsenal secondo quanto riportato da “Calciomercato.com” lo avrebbe messo nel mirino.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, il Bologna sogna Kolarov

Calciomercato Roma: osservatori dell’Arsenal attesi all’Olimpico

Secondo “Calciomercato.com” sono in arrivo in Italia degli scout dell’Arsenal che andranno a valutare alcuni profili del campionato italiano. E tra questi c’è anche il centrocampista italiano Bryan Cristante, che gli osservatori dovrebbero vedere all’opera nella prossima partita di campionato della Roma contro il Lecce.

LEGGI ANCHE >>> De Rossi allenatore della Roma? I bookmakers ci credono

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!