Roma-Gent Europa League: le formazioni UFFICIALI

Tutto pronto per Roma-Gent, sfida valida per i sedicesimi di finale di Europa League. La gara d’andata si gioca questa sera all’Olimpico con fischio d’inizio alle ore 21. Ecco le formazioni ufficiali.

Una sfida fondamentale per le ambizioni dei giallorossi. Lontani dal quarto posto in serie A, i ragazzi di Fonseca dovranno dimostrare in Europa di aver ritrovato quello smalto che è andato smarrito dopo la grande prestazione fatta nel derby. Di contro c’è una squadra che è inferiore, ma solo sulla carta. Il Gent non è arrivato fino a questo punto per caso ed è pronto a giocarsi le sue chance. Magari cercando di far gol all’Olimpico.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, interesse Arsenal per Cristante

Anche in questo match l’allenatore portoghese deve fare a meno delle solite pedine, ovvero Pastore, Zaniolo, Zappacosta e Diawara, ai quali si sono aggiunti gli infortunati Cetin e Mirante, oltre che Bruno Peres non inserito nella lista Uefa.

Rispetto alle probabili formazioni pubblicate questa mattina, Fonseca sorprende per tre scelte: Spinazzola per Santon, Fazio per Mancini e Perotti per Mkhitaryan.

Le formazioni ufficiali di Roma-Gent

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastum, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Depoitre, David.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!