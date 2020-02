Spinazzola, il retroscena sul cambio in Roma-Gent

Non è un momento brillante per Leonardo Spinazzola. Paulo Fonseca l’ha schierato titolare in Roma-Gent affidandogli la fascia destra difensiva. Ma il giocatore non ha reso per come ci si aspettava.

Spinazzola si è adattato in un ruolo che non è prettamente il suo ma nel quale già in passato aveva dato dei buoni riscontri. Purtroppo però non sempre si riesce a dare in campo quel che si vorrebbe. E quando questo avviene è più facile che si ceda in qualche gesto di nervosismo. E in Roma-Gent c’è stato anche battibecco tra Kolarov e Perotti per un malinteso sui movimenti da farsi in campo. Niente di trascendentale, ma sono piccole cose che fanno capire come in clima non sia dei più sereni.

Il retroscena Spinazzola

Leonardo Spinazzola è stato richiamato in panchina nel corso della ripresa da Paulo Fonseca. Al suo posto è entrato Santon. Una sostituzione che il giocatore probabilmente non ha gradito, o almeno così sembrava osservando il suo volto all’uscita dal campo. Spinazzola è filato dritto negli spogliatoi e non è rimasto insieme agli altri compagni di squadra in panchina. Un episodio che ha lasciato un po’ perplessi tutti gli altri giocatori che in quel momento erano seduti a bordo campo, anche perché contrario al regolamento interno dei giallorossi. Stando comunque a quanto riportato a fine gara, la spiegazione ufficiale del suo gesto è una esigenza fisiologica dell’esterno giallorosso.

