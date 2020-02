Roma, Bruno Peres: «Importante la fiducia del club»

Bruno Peres è tornato ad essere protagonista con la maglia della Roma. Il laterale brasiliano dovrebbe essere titolare anche in Roma-Lecce sulla corsia destra di difesa.

Una grande chance quella che gli è stata concessa dalla formazione giallorossa, che ha creduto in lui nonostante il periodo buio vissuto. Tornato in Brasile, ha deluso sia con il Santos che con il Recife. A gennaio è tornato nella capitale, forte della fiducia del direttore sportivo Petrachi. Che del resto lo conosce bene, avendolo avuto alle dipendenze a Torino, forse negli anni migliori di questo giocatore.

Che presenza dopo presenza, sembra aver convinto anche Fonseca. Merito indubbiamente anche di un grande lavoro fatto sul campo, ma non solo. «È stata molto importante la fiducia che ho sentito dallo staff e dai miei compagni sin dal mio arrivo. La fiducia che sento mi dà la forza di lavorare sempre meglio» ha detto al Corriere dello Sport il giocatore brasiliano.

«Sono molto felice di essere migliorato in questo primo periodo. Piano piano arriverò dove voglio. Mi aspetta un lavoro duro, però devo avere testa e non mollare mai. Sono contento per l’affetto e tutto quello che ho sentito intorno a me sin da subito» ha detto ancora Bruno Peres.

Che ora giocherà questi mesi che mancano alla fine della stagione consapevole della sua rinascita e con tanta voglia, magari, di riuscirsi a ritagliare un ruolo nella Roma che verrà. Del resto ha un contratto che lo lega ai giallorossi fino a giugno 2021.

