ROMA-LECCE DICHIARAZIONI DZEKO – L’attaccante bosniaco ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine della vittoria per 4-0 sul Lecce, nella quale è arrivata anche la firma del centravanti giallorosso.

Dichiarazioni Dzeko

Partita perfetta stasera?

Abbiamo fatto quattro gol, non l’abbiamo preso, nelle ultime due partite abbiamo fatto bene, così abbiamo più fiducia per le prossime.

Impatto molto forte, pressing alto, recuperavate palloni…

Sicuramente l’ultima vittoria contro il Gent ci ha dato più forza, ci mancava questa vittoria in campionato e oggi siamo andati sul campo dal primo fino all’ultimo minuto dando tutto per vincere.

Due mesi fa l’ultima vittoria in casa in campionato. Era così difficile giocare così?

Due mesi sono tanti però non mi piace parlare di cosa è successo ma solamente guardare avanti. Spero che queste ultime due partite ci diano più forza per le prossime a partire da giovedì prossimo a Gent.

Si vedrà la vera Roma anche lì?

Speriamo di sì, in casa abbiamo vinto 1-0 non prendendo gol, andiamo lì a dare tutto a provare anche a vincere ma l’obiettivo è di passare il turno.

