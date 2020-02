ROMA-LECCE DICHIARAZIONI FONSECA – Il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine della vittoria per 4-0 sul Lecce.

Sulla partita

La squadra si è allenata molto bene in questi giorni ed ero fiducioso. Non possiamo dimenticare che il Lecce era in un buon momento. Abbiamo fatto i primi 30 minuti molto buoni. E’ stata una partita differente rispetto a quella di giovedì, ho sentito i giocatori con più fiducia, più coraggio.

Su Pellegrini

Ha fatto una buona partita ma abbiamo parlato nell’intervallo aveva fastidio e non ho deciso di rischiarlo.

Ha la necessità che i due centrocampisti centrali giochino bene. Se giocano bene loro la squadra funziona

E’ vero, l’inizio della nostra costruzione è tanto importante. Oggi hanno fatto tutti una buona partita, mi sono piaciuti Veretout e Cristante.

Diawara quando rientra?

Vediamo, i segnali sono positivi ma dobbiamo vedere perché dobbiamo valutarla giorno per giorno.

Su Mkhitaryan

E’ un grandissimo giocatore e ha la capacità di saper gestire il momento di gioco. Abbiamo sbagliato molto ultimamente nelle ultime scelte, e lui è importante per dare continuità al nostro attacco.

Sulla difesa, seconda partita consecutiva senza subire gol

E’ importante non prendere gol. Questa stabilità difensiva è importantissima, oggi abbiamo fatto una buona partita nella marcatura preventiva con i due centrali e con Veretout.

Come reagisce lei alle critiche?

Io penso che devo essere equilibrato e capire il momento. Il principale responsabile sono io e accetto le critiche, non mi aspetto rose e fiori, ma per me non è difficile.

