Roma-Lecce, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Fonseca

Roma-Lecce è uno degli incontri in calendario nella venticinquesima giornata di Serie A, si gioca alle 18 di domenica 23 febbraio. Solo uno dei due incontri disputati, visti che gli altri sono stati rinviati a causa del coronavirus.

Dopo la vittoria striminzita con il Gent, adesso la Roma cerca anche un successo in serie A per continuare a sognare il quarto posto. Obiettivo diventato difficile dopo la sconfitta nello scontro diretto con l’Atalanta. Anche in Europa League la Roma non è apparsa brillante, tutt’altro, ha subito molto il gioco dei belgi che avrebbero potuto anche segnare in più occasioni.

Contro il Lecce se non giocherà con grande concentrazione c’è il rischio di andare al tappeto. Perché i salentini di Fabio Liverani hanno già dimostrato di essere una squadra capace di esprimersi su alti livelli, specie in trasferta. Lo ha confermato la vittoria ottenuta al San Paolo di Napoli qualche settimana fa.

Le ultime sulle formazioni

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca deve rinunciare ai soliti Zappacosta, Zaniolo, Diawara, Mirante e Pastore, ma per il resto ha l’imbarazzo della scelta specie sulla trequarti. Alla fine in difesa l’ha spuntata Mancin, mentre per quanto riguarda la trequarti il tecnico ha confermato Pellegrini come trequartista, con Mkhitaryan e il redivivo Under a destra. Ospiti che confermano il 4-3-2-1, con Lapadula centravanti.

formazioni di Roma-Lecce

ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Majer; Barak, Mancosu; Lapadula.

