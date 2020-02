Roma-Lecce, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi: ci sono tre ballottaggi per l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca.

La sconfitta contro l’Atalanta ha fatto allontanare la Roma dal quarto posto, ma l’allenatore Fonseca ha detto di credere ancora nella possibilità di qualificarsi per la prossima Champions League. E così dopo la vittoria di misura col Gent nell’andata dei sedicesimi di Europa League la squadra giallorossa è attesa a una reazione anche in campionato dove se la vedrà con una squadra in grande spolvero come il Lecce. La squadra da Liverani pur essendo ancora in zona retrocessione è infatti reduce da tre vittorie consecutive.

Roma-Lecce, le probabili formazioni di Corriere e Gazzetta dello Sport

Ecco le probabili formazioni della partita dello stadio “Olimpico” secondo il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport“. La Gazzetta segnala anche i ballottaggi che nel caso della Roma sono tre: Fazio è favorito su Mancini per il ruolo di difensore centrale al fianco di Smalling. Sulla fascia sinistra d’attacco Mkhitaryan ha più possibilità di giocare rispetto a Kluivert mentre dall’altra parte Carles Perez è in vantaggio. Restano indisponibili Mirante, Zappacosta, Zaniolo, Pastore e Diawara.

Corriere dello Sport

ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Deiola, Petriccione; Mancosu, Barak; Lapadula.

Gazzetta dello Sport

ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Deiola, Petriccione; Mancosu, Barak; Lapadula.

