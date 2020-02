Prima sostituzione effettuata all’intervallo in Roma-Lecce. Il tecnico Paulo Fonseca ha infatti deciso di lasciare nello spogliatoio Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista giallorosso infatti avrebbe accusato un lieve affaticamento muscolare e per questo motivo ovviamente non sarebbe stato rischiato nella ripresa dall’allenatore. Anche in virtù dei tanti impegni ravvicinati che aspettano la squadra giallorossa.

Al suo posto è entrato Justin Kluivert. E’ presumibile quindi che Mkhitaryan si sposti nel ruolo di trequartista nei secondi 45 minuti del match.

