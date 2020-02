Roma-Lecce, Veretout: «Dobbiamo segnare il terzo»

Alla fine del primo tempo Roma-Lecce è sul punteggio di 2-0. Una gara che i giallorossi di Fonseca hanno messo in discesa segnando subito un gol con Under. La Roma ha poi avuto altre occasioni per segnare con Pellegrini e Dzeko, poi ha raddoppiato con Mkhitaryan.

LEGGI ANCHE –>>Roma-Lecce, le formazioni ufficiali

Sbagliato però pensare che il successo sia già in tasca. Lo sa bene anche Veretout, intervistato all’intervallo. «Abbiamo lavorato tutta la settimana per mettere in difficoltà il Lecce, partendo bene da dietro e andando veloci in avanti. Dobbiamo andare avanti così, abbiamo iniziato bene la partita con il gol e con altre situazioni importanti. Ma ora dobbiamo fare di più nel secondo tempo e segnare il terzo gol» ha detto il francese ai microfoni di Sky.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!