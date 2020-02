Calciomercato Roma, il messaggio di Fonseca alla società tramite un’intervista a Sky Sports: “Vorrei che Smalling e Mkhitaryan restassero”.

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca al termine della partita contro il Lecce ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sports UK, in cui ha parlato di due dei calciatori arrivati la scorsa estate dalla Premier League. Si tratta di Smalling e Mkhitaryan, che sono a Roma in prestito e i cui cartellini sono ancora di proprietà di Manchester United e Arsenal.

“Vorrei che Smalling restasse a Roma, ne stiamo parlando. Non so se sia possibile a causa della situazione con il Manchester United, ma vorrei tanto che Chris restasse qui con noi perché è molto importante. È un grande giocatore e un grande uomo. Ha sempre un atteggiamento positivo e per questo e altri motivi sarei felice se restare qui con noi”

Fonseca ha poi parlato anche di Mkhitaryan: “Durante questa stagione ha avuto alcuni infortuni ma ora sta tornando e sta dimostrando la sua qualità. Vediamo. È un giocatore con grande qualità e fantasia, vorrei che restasse anche lui alla Roma”.

