Roma, Dzeko ora vede il podio dei bomber giallorossi

Finalmente la Roma. Quattro gol segnati al Lecce, zero gol incassati e la consapevolezza che forse il momento più difficile della stagione è alle spalle. Guai però ad incappare in ricadute.

Non c’è sosta perché da oggi si torna a pensare già alla prossima partita. Giovedì la Roma sarà di scena contro il Gent e i giallorossi dovranno uscire indenni da quella trasferta per andare avanti in Europa League. Missione più semplice se si giocherà come fatto contro il Lecce.

Superba la prestazione di Edin Dzeko. Il bosniaco è stato un autentico trascinatore. Tante belle giocate, la capacità di aiutare sempre la squadra e i compagni, il gol del 3-0 e tanti applausi dall’Olimpico.

Per Dzeko gol numero 102

Continua la scalata di Edin Dzeko nella speciale classifica dei bomber della storia della Roma. Non c’è dubbio che il suo nome resterà a lungo scolpito non solo nella memoria ma anche nelle statistiche del club. Sfondato il gol numero 100, Dzeko non si è più fermato e contro il Lecce è riuscito a mettere a segno la rete numero 102.

Agguantato un altro grande centravanti giallorosso come Vincenzo Montella, adesso può mettere sicuramente nel mirino almeno altri giocatori. Davanti a lui ci sono Manfredini a 104, Volk a 106 e Amadei a 111. Più lontano Pruzzo a 138 gol segnati, inarrivabile Francesco Totti a 307. Un posto sul podio insomma si può sognare da qui alla fine della stagione.

