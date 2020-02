Coronavirus, 5 partite di serie A si giocano a porte chiuse

La notizia era nell’aria da tutta la giornata, nella serata è diventata ufficiale. Porte chiuse per cinque partite della prossima giornata di serie A, tra cui anche il big match Juventus-Inter.

Difficile immaginarsi qualcosa di diverso, visto che l’epidemia del coronavirus si sta diffondendo e il numero delle persone contagiate è purtroppo in aumento. Le misure sono prese in modo precauzionale, è impensabile che migliaia di persone possano spostarsi nelle zone interessate. Di sicuro perde il mondo del calcio, i tifosi che non potranno assiepare le tribune. Ma questa pare essere davvero l’unica scelta possibile.

Il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ha annunciato la disputa dei match a porte chiuse al termine del Consiglio dei ministri. «Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo decreto abbiamo allargato anche a Friuli, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni resta il divieto di manifestazioni sportive ma per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse» ha detto.

Le gare rinviate

Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Sassuolo-Brescia, Parma-Spal e Milan-Genoa sono le sfide in calendario nella prossima giornata di serie A, la ventiseiesima, che si giocheranno a porte chiuse. Nelle rimanenti sfide per il momento tutto resta come programmato. Anche Inter-Ludogorets di Europa League, in programma giovedì sera, si giocherà senza pubblico.

