Roma, in settimana la firma del preliminare per Friedkin

La Roma a Friedkin? Ormai sembra essere soltanto questione di giorni per arrivare all’accordo definitivo.

Non è un mistero che l’imprenditore voglia chiudere al più presto la trattativa con James Pallotta per acquisire il club capitolino. Le trattative ormai vanno avanti da diversi mesi, i documenti sono stati esaminati e dunque adesso sembra essere tutto pronto per la fumata bianca.

Come riferisce “La Repubblica” di oggi la settimana che è appena iniziata potrebbe essere quella giusta per sancire il passaggio di consegne con Pallotta. Anzi, tra giovedì e venerdì dovrebbe esserci addirittura a Houston la firma del contratto preliminare, il cosiddetto “signing”.

Il primo passo verso la cessione definitiva del club che avverrà poi nel momento in cui ci sarà l’offerta pubblica d’acquisto in Borsa e il successo passaggio del pacchetto di azioni.

