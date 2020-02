Calciomercato Roma, il futuro di Zappacosta punto interrogativo

Davide Zappacosta non ha avuto purtroppo una esperienza felice finora con la maglia della Roma. Il giocatore arrivato in prestito dal Chelsea non ha avuto modo di farsi apprezzare in campo. E non certo per colpa sua.

Dopo appena 12 minuti infatti la sua avventura alla Roma è diventata maledettamente difficile a causa di un grave infortunio al ginocchio. Un brutto colpo sia per la squadra, che puntava molto su di lui, che per lo stesso giocatore che aveva scelto la serie A e la città capitolina per rilanciarsi anche in ottica Euro 2020.

Eravamo ad ottobre da quel terribile infortunio, ora siamo quasi arrivati a marzo e per fortuna Zappacosta inizia a vedere la fine del tunnel. Se tutto va bene potrebbe rientrare in gruppo tra non molte settimane. Ma è chiaro che ormai bisogna parlare di futuro per lui.

Cosa succederà in estate? Zappacosta tornerà al Chelsea? Come ha riportato anche il Corriere dello Sport la Roma ha dei progetti sul giocatori e non è da escludere che il laterale destro di Sora possa rimanere nella capitale anche nella prossima stagione, magari prolungando il prestito. Una soluzione che potrebbe accontentare anche gli inglesi, che sperava in una valorizzazione del giocatore per poi poterlo cedere. Il contratto di Zappacosta con il Chelsea scadrà a giugno del 2022.

