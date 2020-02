Calciomercato Roma, ufficiale il riscatto di Carles Perez che è felice della sua scelta: “Voglio restituire la fiducia della società”.

Carles Perez è ufficialmente un calciatore della Roma. Come riportato da “Gazzetta.it“, gli accordi tra i due club prevedevano il prestito oneroso a un milione di euro e il riscatto obbligatorio a undici milioni al verificarsi di determinate condizioni. Ovvero una volta conquistato il primo punto in campionato. Dopo tre sconfitte consecutive, di punti come il Lecce ne sono finalmente arrivati tre. E una volta ufficiale il suo passaggio alla Roma, dopo avere segnato anche il suo primo gol in Europa League in maglia giallorossa, ecco le parole del diretto interessato.

Calciomercato Roma, Carles Perez felice della sua scelta

L’attaccante esterno della Roma ha parlato della sua scelta a “Catalunya Radio”: “Non mi pento di nulla. Sono grato al Barcellona, se oggi sono a Roma è per loro. Non mi hanno dato le spiegazioni che pensavo mi avrebbero dato. Nel mondo del calcio sei un prodotto. Ho detto no a molte offerte perché sapevo quello che volevo. La Roma mi ha acquistato e ha pagato dei soldi per me, devo dimostrare sul campo che valgo quello che è stato pagato. Mi piace il fatto che abbiamo scommesso su di me e voglio restituire questa fiducia. Non sono il ragazzino che viene dalla cantera ma sono un professionista dalla testa ai piedi”.

