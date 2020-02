Infortunio Pellegrini, Roma in ansia: oggi il responso. Prevista una risonanza magnetica per capire se c’è una lesione muscolare.

La Roma non può mai stare tranquilla. Proprio nel momento in cui grazie alle vittorie contro Gent e Lecce si era messa fine alla crisi di risultati e l’emorragia di infortuni sembrava interrotta, ecco un nuovo problema. Lorenzo Pellegrini domenica è uscito dal campo contro il Lecce alla fine del primo tempo per un problema agli adduttori. Ieri, come riporta l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“, il centrocampista si è sottoposto a una ecografia che però non è bastata per fugare i dubbi. E così oggi Pellegrini, che contro il Lecce si infortunò anche nella partita di andata dopo la quale fu costretto a restare fuori per più di un mese – farà una risonanza magnetica.

Infortunio Pellegrini, ore di attesa

La preoccupazione sulle sue condizioni nasce dal fatto che Pellegrini ieri faceva un po’ fatica a camminare, e il rischio che possa esserci una lesione purtroppo è reale. La speranza è che non ci sia, in modo tale che possa saltare soltanto la sfida di giovedì di Europa League contro il Gent e al limite quella di di domenica a Cagliari. In caso di lesione invece lo sto potrebbe essere di almeno un mese e fino a quaranta giorni. Non resta che aspettare.

