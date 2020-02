Gent-Roma, Kluivert: «Penso sempre a come posso aiutare la squadra»

In conferenza stampa della vigilia di Gent-Roma c’è anche Justin Kluivert oltre a mister Fonseca. Il giocatore olandese dovrebbe far parte dell’undici titolare che scenderà in campo in terra belga.

Da un anno e mezzo in giallorosso, gli si chiede un bilancio della sua esperienza alla Roma: «Sono soddisfatto di far parte della squadra, è evidente che posso fare meglio. E’ quello il mio obiettivo che cerco di raggiungere ogni giorno».

«Non gioco nello stesso modo in cui facevo con l’Ajax, ma mi trovo bene e il mio obiettivo è sempre quello di migliorare» sottolinea l’attaccante esterno, figlio d’arte. Dopo un black out la Roma è tornata a vincere le ultime due partite. «Abbiamo avuto una serie negativa, qualcosa che ci ha fatto arrabbiare molto. Però è sempre importante concentrarsi e pensare alla partita successiva. La stagione è una maratona, se c’è un passo falso non ci si può fermare. Penso sempre a come posso aiutare la squadra mettendomi a disposizione».

«Domani vogliamo fare una bella partita e cercare di vincere davanti ai nostri tifosi» ha concluso il giocatore olandese, che scenderà in campo senza dubbio voglioso di regalare una grande soddisfazione a tutti i supporters della Roma che non faranno mancare il loro apporto nemmeno in questa trasferta.

