NOTIZIE AS ROMA RECUPERO DIAWARA – Ieri abbiamo fatto il punto della situazione sulle condizioni e sul futuro di Davide Zappacosta, il quale bisognerà capire se a giugno tornerà alla base o inizierà veramente e a pieno la sua avventura nella capitale, magari con un possibile prolungamento del prestito dal Chelsea.

Recupero Diawara, torna con la Samp?

Intanto in casa giallorossa tiene banco il ‘caso’ Amadou Diawara, sul quale si è scelto alla fine di non optare per l’intervento chirurgico ma per una terapia alternativa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il centrocampista guineano potrebbe tornare a disposizione di mister Fonseca domenica 8 marzo, quando la Roma alle ore 20:45 riceverà la Sampdoria del grande ex Claudio Ranieri allo Stadio Olimpico.

L’importanza di Diawara

Si è detto tante volte dell’importanza dell’ex giocatore di Bologna e Napoli, il quale era diventato il fulcro centrale del reparto mediano del campo, un giocatore in grado di dare equilibrio in difesa e anche nel ripartire con il fraseggio.

