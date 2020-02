Gent-Roma, Mkhitaryan: «L’importante è essere passati»

Henrik Mkhitaryan ancora una volta è stato tra i migliori della Roma. Il giocatore armeno è stato protagonista con l’assist servito a Kluivert e nel complesso è stato tra i più continui della squadra di Paulo Fonseca.

Al termine del pareggio contro il Gent ha parlato ai microfoni di Roma Tv per commentare il passaggio del turno della squadra giallorossa. «Con questo campo era difficile fare di più. Abbiamo giocato anche tre giorni fa, abbiamo fatto di tutto per vincere, l’importante però è essere passati al turno successivo».

LEGGI ANCHE –>>Voti Gent-Roma, Mancini disastroso

Il Gent ha giocato una buona gara e, come successo all’andata, ha messo in seria difficoltà la Roma. «Non esiste un avversario facile. Tutti sono preparati e sanno giocare a calcio, tutti sanno difendere ed attaccare, non guardano al nome dell’avversario».

Finora Mkhitaryan è stato utilizzato praticamente in tutti i ruoli della trequarti. E sempre con ottimi risultati. L’armeno non ha preferenze su dove giocare. «L’importante è giocare ed aiutare la squadra. . ha detto ancora a Roma Tv – A sinistra, a destra, centrocampista è uguale. Voglio segnare, vincere e fare assist».

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!