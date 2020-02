Gent-Roma, Smalling: «Il sorteggio? Non ho preferenze»

La sua esperienza è stata fondamentale in Gent-Roma. Parliamo ovviamente del leader difensivo giallorosso Chris Smalling. Ancora una volta prestazione positiva per l’inglese, che ha aiutato la squadra nel conquistare il pareggio che è bastato per passare il turno.

La Roma non ha avuto vita facile contro un avversario che è andato in vantaggio nel primo tempo ma è stato agguantato da Kluivert, senza riuscire poi a scalfire il muro giallorosso. Nel finale difesa a cinque per i capitolini e missione compiuta.

«Era importante riuscite passare il turno. Il secondo tempo non abbiamo fatto bene ma l’importante è essere domani ai sorteggi» ha detto Smalling ai microfoni di Roma Tv al termine della partita. Il giocatore inglese ha applaudito i rivali per la bella prestazione fatta. «Sono una squadra sempre difficile da affrontare e in casa hanno tanta autostima. Non è un caso che siano ancora imbattuti».

Per la Roma adesso c’è all’orizzonte una trasferta molto complicata in serie A sul campo del Cagliari. Un avversario difficile, ancor più se si scenderà in campo dopo nemmeno 72 ore dall’impegno di Europa League. «Domani ci riposeremo e poi penseremo ai sardi» ha detto l’inglese, che poi aggiunge: «Il sorteggio di Europa League? Non ho preferenze».

