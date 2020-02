Calciomercato Roma, si stringe per un terzino sinistro croato

Il calciomercato Roma non va mai in vacanza. Il club giallorosso sta continuando a tenere d’occhio alcuni elementi in vista della prossima stagione.

In particolar modo, come ha riportato anche “The Scottish Herald”, la società capitolina starebbe continuando a seguire con particolare attenzione un giocatore dei Glasgow Rangers, vale a Borna Barisic. Ruolo terzino sinistro, giocatore che sembra piacere davvero tantissimo.

LEGGI ANCHE –>>Cagliari-Roma, Fonseca vara il turnover

Già nello scorso mese di gennaio infatti l’esterno croato sembrava essere ad un passo dalla Roma, ma alla fine invece i Glasgow Rangers sono riusciti a prolungare il suo contratto fino al 2024.

Emissari giallorossi hanno seguito il giocatore nel match che ha visto la sua squadra scendere in campo contro il Braga in Europa League. Ma se davvero la Roma nella prossima estate vorrà portarlo in Italia dovrà darsi da fare e anche sbrigarsi. A quanto pare infatti anche il Milan starebbe seguendo il percorso di crescita di questo giocatore.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!