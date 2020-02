Cagliari-Roma, Fonseca vara il turnover. La probabile formazione giallorossa per la partita in programma domenica a partire dalle 18:00.

Conquistato l’accesso per gli ottavi di finale di Europa League grazie al pareggio ottenuto in Belgio contro il Gent, ora la Roma deve pensare al campionato dove per rimontare l’Atalanta al quarto posto non sono più ammessi passi falsi. La rotonda vittoria contro il Lecce ha riportato serenità, ma ora sarà necessario approfittare della crisi di risultati del Cagliari per tornare con un risultato positivo dalla Sardegna Arena. Dove l’anno scorso ci fu una delle pagine più nere della gestione Di Francesco, con la Roma che in undici contro dieci si fece pareggiare la partita in contropiede all’ultimo minuto di recupero.

Cagliari-Roma, le possibili scelte di Fonseca

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, il turnover sarà inevitabile per Fonseca. Alla Roma mancheranno sicuramente Mancini, che è stato squalificato, e Pellegrini, alle prese con la piccola lesione al flessore che lo costringerà a restare fermo ai box anche la prossima settimana. Non ancora disponibile Diawara. Contro il Cagliari tornerà titolare Ünder, al posto di Carles Perez. Fazio prenderà il posto dello squalificato Mancini. Sulle fasce c’è grande abbondanza, Bruno Peres potrebbe essere confermato a destra con Kolarov dall’altra parte. Sulla trequarti possibile posto per Mkhitaryan, tra i più positivi nell’ultimo periodo. Straordinari in mezzo al campo per Cristante e Veretout.

