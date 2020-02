Verso il sorteggio di Europa League, le possibili avversarie della Roma

Sorteggio Europa League, le possibili avversarie della Roma: rischi Manchester United e Inter per i giallorossi. Ecco tutte le squadre qualificate agli ottavi.

ROMA – La qualificazione ottenuta con il Gent ha dato il diritto alla Roma di partecipare al sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League. La sfida di andata di questo turno è prevista per il 12 marzo mentre il 19 è in programma il ritorno. Oggi alle 13:00 i sorteggi.

Le possibili avversarie della Roma

Come previsto dal regolamento, agli ottavi di finale i paletti non esistono più e per questo la Roma può affrontare qualsiasi squadra. I rischi più importanti sono rappresentati da Inter, Manchester United e Siviglia ma attenzione anche ad altre compagini come Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen e la vincente tra Salisburgo ed Eintracht Francoforte che in passato hanno dimostrato di essere un avversario molto ostico. Da un punto di vista tattico sono difficili da affrontare anche Getafe e Wolverhampton. Ecco tutte le possibili avversarie della Roma:

Siviglia

Manchester United

Copenaghen

Eintracht Francoforte/Siviglia,

Getafe

Inter

Shakhtar Donetsk

Istanbul Basaksehir

LASK Linz

Basilea

Bayer Leverkusen

Olympiacos

Rangers

Wolfsburg

Wolverhampton

