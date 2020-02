Siviglia-Roma, il commento di Fonseca al sorteggio

Siviglia-Roma sarà dunque l’ottavo di finale di Europa League che vedrà coinvolto la formazione giallorossa di Paulo Fonseca. Sarà dunque sfida contro gli spagnoli dell’ex diesse Monchi, tornato in patria dopo la sua esperienza italiana.

Avversario durissimo, perché ha già vinto più volte l’Europa League negli ultimi anni. E questo Paulo Fonseca lo sa bene. «Il Siviglia è una delle squadre più forti in questa competizione» ha detto il tecnico della Roma commentando il sorteggio sul sito internet ufficiale del club.

«È una squadra che conosco bene e lo stesso vale per l’allenatore. Hanno giocatori di esperienza. In questo momento sono quarti nella Liga, a pari punti con l’Atletico Madrid. È una squadra fortissima» ha continuato il tecnico. «Hanno cambiato molto in questi anni, come noi. Hanno un nuovo tecnico, nuovi calciatori, hanno fatto tanti investimenti, ma il sistema di gioco è differente rispetto al nostro, così come il modo di giocare» ha detto ancora il portoghese.

La Roma avrà il vantaggio di giocare la partita di ritorno allo Stadio Olimpico, ma in Europa il fattore campo non sempre incide. «La prima partita penso sia sempre molto importante. Sarà fondamentale fare un buon risultato nella prima partita. Al momento credo che il vantaggio sia del Siviglia, ma se faremo risultato sarà meglio per noi» ha concluso il tecnico giallorosso.

