Cagliari-Roma: i convocati di Fonseca, ritorni ed esclusioni

Tutto pronto per Cagliari-Roma, prossimo impegno in campionato della squadra di Paulo Fonseca. Nella 26esima giornata i giallorossi scenderanno in campo domenica alle ore 18 e saranno una delle poche formazioni a farlo, visto che altre cinque sfide del campionato, tra cui Juventus-Inter, sono state rinviate.

I convocati della Roma

Come al solito per questa partita non ci saranno a disposizione i lungodegenti Zappacosta e Zaniolo, torna invece nell’elenco il secondo portiere Mirante. La curiosità maggiore riguardava il nome di Diego Perotti. Che a Cagliari non ci darà. Fonseca del resto in conferenza stampa aveva già detto che le sue condizioni non erano delle migliori.

LEGGI ANCHE –>>Le parole di Fonseca alla vigilia di Cagliari-Roma

Ci sono nell’elenco i due difensori Cetin e Ibanez e chissà che uno dei due non possa essere una sorpresa nello scacchiere del tecnico portoghese. Che ha gli uomini contati a centrocampo. In lista però c’è Veretout. Novità comunque attese in formazione, visto che Fonseca ha già dichiarato che in attacco si rivedrà Kalinic.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez.

Centrocampisti: Cristante, Villar, Veretout

Attaccanti: Dzeko, Mkhitaryan, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!