Paulo Fonseca ha dato qualche anticipazione riguardo le condizioni di alcuni giocatori alla vigilia di Cagliari-Roma, prossimo impegno dei giallorossi in campionato. Una trasferta in Sardegna che arriva a meno di 72 ore dalla dispendiosa trasferta sul campo del Gent.

Il tecnico portoghese ha parlato prima di tutto delle condizioni di Perotti e Veretout, i due elementi in dubbio per questa partita. «Perotti è molto debole, è difficile che recuperi per la partita. Veretout invece sta bene, si è allenato, ha un piccolo problema al piede ma sta bene» ha detto Fonseca.

La lista degli assenti per questa partita è abbastanza lunga. Oltre ai soliti lungodegenti Zappacosta e Zaniolo, il tecnico deve fare a meno di Lorenzo Pellegrini e anche di Diawara, anche se come ha sottolineato Fonseca le condizioni del mediano migliorano giorno dopo giorno. Pastore pure non sarà disponibile per il cronico problema all’anca. Non sarà presente in questa sfida nemmeno Mancini, squalificato in difesa.

In difesa dunque spazio a Federico Fazio, mentre a sinistra si riproporrà il ballottaggio tra Kolarov e Spinazzola. A destra Bruno Peres. Sulla trequarti dovrebbe trovare spazio Under, Fonseca ha anche annunciato che Kalinic giocherà titolare. Al posto di Dzeko?

