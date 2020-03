Cagliari-Roma formazioni ufficiali: le scelte di Fonseca

Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali: Fonseca ha scelto così. Ecco come sono stati risolti i ballottaggi della vigilia della partita.

Nel mezzo dell’emergenza coronavirus che sta rivoluzionando il campionato di Serie A, la Roma è la squadra italiana che al momento sta giocando più partite. Impegnata anche in Europa League e senza soste in campionato, i giallorossi viaggiano alla media di una partita ogni tre giorni e l’allenatore Fonseca deve necessariamente ricorrere al turnover.

«La squadra è stanca, ma è normale. Non abbiamo avuto il tempo per recuperare da una partita difficile, ma ci siamo allenati bene e la squadra è motivata» ha detto ieri Fonseca.

L’allenatore aveva anche annunciato un titolare a sorpresa: Kalinic. Il croato è infatti inserito nella formazione titolare dove non c’è Veretout acciaccato: occasione dal primo minuto per l’acquisto del calciomercato invernale Villar.

Leggi anche —> Calciomercato Roma, il Tottenham si inserisce nella corsa a Smalling

Cagliari-Roma formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Oliva, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Paloschi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Villar; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

Le statistiche più importanti

La Roma ha perso le ultime due trasferte di campionato: è dalla stagione 2012/13, con Zdenek Zeman allenatore, che i giallorossi non fanno registrare tre sconfitte esterne consecutive in Serie A.

L’ultima vittoria del Cagliari sulla Roma in Serie A risale al 4-2 della gara di ritorno della stagione 2012/13, in cui Radja Nainggolan segnò il primo gol al 3° minuto.

Il Cagliari non vince da 10 partite di campionato, la sua striscia peggiore in Serie A dall’aprile 2015 (11). La squadra allenata da Maran potrebbe inoltre mancare l’appuntamento con il gol per tre gare di fila per la prima volta da febbraio 2019.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!