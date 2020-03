Cagliari-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Cagliari-Roma, è la partita in programma quest’oggi domenica 1 marzo per la 26esima giornata del campionato di serie A. Si gioca alle ore 18 e sarà una delle due sfide in calendario quest’oggi, visto che le altre sono state rinviate a causa del Coronavirus.

Paulo Fonseca ha annunciato delle novità per quanto riguarda la formazione, del resto la sua Roma è scesa in campo appena giovedì sera in Belgio e dunque c’è il rischio concreto di pagare cara la stanchezza. La novità più grande sicuramente riguarda l’attacco, dove lo stesso tecnico ha preannunciato Kalinic come titolare. Dovrebbero ritrovare una maglia dall’inizio anche Bruno Peres e Under. In difesa ci sarà sicuramente Fazio visto che Mancini è squalificato.

Cagliari-Roma, le probabili formazioni di Corriere e Gazzetta dello Sport

Ecco le probabili formazioni della partita della Sardegna Arena secondo il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport“. La Gazzetta segnala anche i ballottaggi che nel caso della Roma sono due: Kolarov è favorito su Spinazzola come terzino sinistro, mentre Veretout ha più possibilità di Villar che scenderà in campo solo se il francese non sarà in condizioni fisiche accettabili. Restano indisponibili Mirante, Zappacosta, Zaniolo, Pastore, Diawara, Perotti e Lorenzo Pellegrini.

Cagliari-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani

Corriere dello Sport

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

Gazzetta dello Sport

