Cagliari-Roma: ultima chiamata per Kalinic

La novità più succulenta di Cagliari-Roma, match in calendario oggi pomeriggio alle ore 18 per la 26esima giornata di serie A, è rappresentata senz’altro dall’utilizzo di Nikola Kalinic. Un po’ a sorpresa ieri Paulo Fonseca ne ha annunciato la titolarità in conferenza stampa.

Logico dargli spazio comunque, perché sebbene Dzeko si sia dimostrato imprescindibile per questa Roma va anche detto che il bosniaco quest’anno ha giocato tantissimo e ha bisogno di staccare un po’ la spina. Ancor di più considerando il fatto che la formazione giallorossa è scesa in campo appena giovedì sera in Belgio e oggi, a meno di 72 ore, è attesa da un’altra delicata sfida.

Kalinic zero gol in stagione

Arrivato dall’Atletico Madrid in prestito, Kalinic ha sicuramente tradito le attese fino a questo momento. Il rendimento dell’attaccante croato è stato al di sotto delle aspettative. Zero gol in tutte le competizioni non sono certo un bel biglietto da visita per chi di mestiere fa l’attaccante. Otto presenze in serie A, due in Europa League e altrettante in Coppa Italia. Ma nessun graffio, nessuna gioia.

Dal Cagliari al Cagliari

In realtà un gol Nikola Kalinic l’aveva segnato in questa stagione, proprio al Cagliari nella partita d’andata. Una rete annullata nel finale tra mille recriminazioni, che avrebbe portato la Roma al successo e che forse poteva essere una grande iniezione di fiducia per questo giocatore che ne aveva bisogno per ritrovare autostima. Un girone dopo Kalinic ha l’occasione per cambiare la storia.

