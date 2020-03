Cagliari-Roma, Villar: «Grazie a Fonseca per la fiducia»

Gonzalo Villar è stato uno dei protagonisti di Cagliari-Roma, terminata con il punteggio di 3-4 a favore dei giallorossi. Il mediano spagnolo ha giocato per la prima volta dal primo minuto e sicuramente è stato tra i più positivi della squadra di Fonseca.

«Sono stato molto felice che il tecnico ha avuto fiducia in me, ho lavorato tanto per avere questa opportunità e sono molto contento per il risultato di oggi» ha detto lo spagnolo, arrivato dall’Elche, ai microfoni di Roma Tv.

LEGGI ANCHE –>I voti di Cagliari-Roma 3-4

«Fonseca mi ha detto di fare quel che so fare, il motivo per il quale mi hanno portato qui. E’ un mese che mi spiega cosa si aspetta da me e io ho cercato di fare quello che mi ha chiesto» continua Villar, che a Cagliari ha giocato per la prima volta dal primo minuto: «Sono molto contento per l’esordio, abbiamo fatto una buona partita e sono felice per la vittoria».

«Preferisco giocare dove il mister decide di schierarmi! Ho giocato in diverse posizioni, preferisco giocare da numero otto ma ringrazio il mister per la fiducia» ha concluso il centrocampista spagnolo, che ora si candida ad avere maggiore spazio anche nelle prossime partite.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!