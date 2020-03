Calciomercato Roma, trattativa con El Shaarawy per il ritorno in giallorosso

Calciomercato Roma ormai improntato al futuro. La società giallorossa, che attende il cambio di proprietà, sta pianificando le mosse in vista della prossima stagione agonistica.

Non è un mistero che Stephan El Shaarawy sia un giocatore rimasto molto legato ai colori giallorossi. Il suo obiettivo sembra essere quello di ritornare alla Roma, e potrebbero esserci già stati contatti nelle scorse settimane. Si era parlato già di un suo ritorno in Italia a gennaio, quando la Roma provò a fare uno scambio con lo Shanghai offrendo Pastore o Perotti, e probabilmente il club ne ha parlato anche con il giocatore, avvistato sugli spalti dell’Olimpico in occasione di Roma-Gent di Europa League.

Nel frattempo purtroppo la diffusione del Coronavirus è aumentata in Cina e ormai in ogni angolo del mondo. Il campionato cinese è fermo e El Shaarawy attualmente si trova a Dubai. Dopo una stagione in terra asiatica, nonostante il ricco contratto, adesso – come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport – vorrebbe tornare in Italia e vista anche l’emergenza sanitaria, chiederà al suo club di poter rientrare in Italia.

Calciomercato Roma, El Shaarawy: non c’è solo la Roma

E’ chiaro che il giocatore per tornare in serie A dovrà rinunciare ad una grande parte del suo ingaggio. La Roma potrebbe offrirgli una somma vicina ai 4 milioni di euro a stagione, forte anche dell’ottimo rapporto che il giocatore ha con il club e con i tifosi. Ma il Napoli e la Juventus sono comunque alle porte: chi direbbe di no del resto a un giocatore del genere?

